Bouwcombinatie haalt mensen weg bij Zuidasdok

Amsterdam - De bouwcombinatie Zuidplus die zich bezighoudt met het project Zuidasdok in Amsterdam heeft het werk aan de ontwerpfase stilgelegd. Volgens een woordvoerster van het project heeft dat te maken met de vertraging die is ontstaan. ''Het klopt dat de aannemer vorige week per brief heeft laten weten niet door te willen gaan met het werken aan het definitieve ontwerp", bevestigt de zegsvrouw een bericht hierover op de website van Cobouw.