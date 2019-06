’Facebook-cryptomunt uit betaalautomaat’

Bovendien zou Facebook aan een eigen betaalautomaat voor de GlobalCoin werken. Dollars of euro’s gaan erin, de cryptomunt komt eruit.

Eerder werd voorjaar 2020 als introductieperiode genoemd. Volgens het cryptoblog The Informer heeft Facebook na gesprekken met het ministerie van Financiën in de Verenigde Staten en de toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obstakels voor invoering van de munt weten te overwinnen.

Maar zekerheid is er niet. Tot nu toe waren toezichthouders zeer sceptisch over de uitrol van de als zeer beweeglijke munten. Munten als bitcoin werden bovendien veelvuldig in criminaliteit gebruikt voor witwasoperaties.

Ook Facebook zou met een omwisselaar komen, maar dan voor zijn eigen munt. Ⓒ ANP

Volgens de nieuwste plannen wordt de GlobalCoin gesteund door een serie gewone valuta, zoals de dollar en de euro, het fiat-geld.

Werknemerskorting

Facebook wil via zijn eigen platform betalingen tussen de gebruikers onderling mogelijk maken. Ook als zij geen bankrekening hebben.

Medewerkers van het social netwerk krijgen korting als ze de munt gebruiken. Werknemers zouden zich ook volledig of deels in GlobalCoins kunnen laten uitbetalen.

De GlobalCoins worden in waarde gelijk gesteld aan de waarde van de individuele munten zoals de dollar of het gemiddelde van het mandje met harde valuta.

Gaat bijvoorbeeld de dollar omhoog, dan wordt ook GlobalCoin meer waard, en visa versa. Daarin lijkt de munt op de JPM Coin, de crypto van zakenbank JPMorgan.

Gekoppelde waarde

Dat moet voorkomen dat de munt extreem in waarde beweegt, zoals de bitcoin die in enkele maanden van $19.000 naar $3500 ging.

Intern zou de GlobalCoin als een groot testproject worden gezien, en niet als vervanger van de bitcoin of 1600 andere cryptomunten.

Topman Mark Zuckerberg zou werken aan een coalitie van ondersteunende bedrijven. Daaronder de gebroeders Winklevoss, grootbezitters van cryptomunten via hun platform Gemini. Zij vochten in het verleden een harde strijd uit met Facebook-topman Zuckerberg over het eigendomsrecht van het grootste sociale netwerk ter wereld.

Het volledige betalingsverkeer en de ondersteunende diensten zouden vervolgens ’onafhankelijk’ door een stichting worden beheerd. Elke transactie of ’node’ heeft dan de goedkeuring van de Foundation nodig.

Interne zorgen

Facebook zelf zou niet zelf het beheer van de GlobalCoin op zich willen nemen, het alleen mogelijk maken via zijn netwerk met 2,4 miljard gebruikers.

De introductie van de munt komt op een moment dat Facebook onder vuur ligt van toezichthouders wegens schending van de privacyregels.

Volgens The Information is Facebook intern verdeeld over het project. Oprichter-topman Mark Zuckerberg is voor, maar zijn financieel directeur en hoofd operationele zaken zouden meer dan sceptisch zijn over de invoering.

