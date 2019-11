’Moeder aller beursgangen wordt afgeprijsd’

De huidige eigenaar van de oliegigant wil potentiële aandeelhouders niet afschrikken met te hoge prijzen, vertellen ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Een eerdere poging om Aramco naar de beurs te brengen werd op het laatste moment afgeblazen na internationale ophef rond de moord – vermoedelijk door de Saoedi’s – op journalist Jamal Khasshogi.

Als het oliebedrijf medio december dus alsnog naar de beurs gaat, mag er niets meer misgaan. Voor alle zekerheid krijgen investeerders daarom ook een hoger dividend beloofd: $80 miljard in plaats van $75 miljard.

Ondanks de korting is de beursgang van Saudi Aramco, die waarschijnlijk zondag wordt aangekondigd, veruit de grootste aller tijden. De huidige recordhouder is het Chinese Alibaba, en dat was bij de beursgang een ’schamele’ $25 miljard waard. Het Saoedische bedrijf, goed voor 10% van de wereldolieproductie, is dus bijna tachtig keer groter.