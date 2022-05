Premium Het beste van De Telegraaf

Leveringsproblemen in tabaksindustrie Schaarste karton en hout geeft rokers ongemak: ’Meer gaten in schap’

Nederlands oudste tabakszaak D.G. van Vreumingen in Gouda. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Rokers in verschillende Europese landen waaronder Nederland, grijpen mis op zoek naar hun favoriete tabaksartikel. Diverse merken sigaretten en sigaren zijn niet verkrijgbaar, of in een ander formaat verpakking. „Tabak is er genoeg, maar verpakkingsmateriaal is nauwelijks nog verkrijgbaar.”