’Bonus’ voor reparatie kapotte elektronica groot succes in Oostenrijk

Sinds de introductie van die bonus in april vorig jaar zijn volgens het Oostenrijkse ministerie voor Klimaat en Energie al meer dan 560.000 elektronische apparaten gerepareerd. Dat is veel meer dan was verwacht, want de overheid had zelf gerekend op 400.000 reparaties tegen het begin van 2026.

Reparatie

Het programma subsidieert 50 procent van de kosten voor een reparatie per apparaat, met een maximum van 200 euro. Als mensen een voucher hebben gebruikt, kunnen ze een nieuwe aanvragen. Inmiddels is er al voor 51 miljoen euro aan bonussen uitgekeerd en daar komt de komende jaren nog eens 130 miljoen euro aan financiering bovenop.

Volgens het ministerie zijn er tot dusver bijna een kwart miljoen mobieltjes gerepareerd. Dat is volgens het ministerie vrij opvallend omdat smartphones vaak snel worden vervangen omdat er technologische vernieuwingen zijn. Ook worden bijvoorbeeld vaatwassers, wasmachines, koffiezetapparaten en laptops vaak gerepareerd. Kleine reparatiebedrijven doen goede zaken dankzij de regeling.