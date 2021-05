Acties bij grote wasserijen op komst uit onvrede over loon en zwaar werk

De werkgevers in de sector gingen voor een door vakbond FNV gesteld ultimatum niet overstag. De vakbond eist onder meer een loonsverhoging van 5 procent. Brancheorganisaties FTN en Netex menen dat die eis niet past bij het tijdsbeeld van de coronacrisis.

De huidige cao Textielverzorging die geldt voor 7000 mensen verliep in juli vorig jaar. Behalve een hoger loon wil FNV ook een regeling met betrekking tot zwaar werk zwart op wit hebben. Verder moet het voor oudere werknemers mogelijk worden om eerder te stoppen met werken.

Ultimatum

De vakbond legt de schuld van de acties bij FTN en Netex. „Door niet in te gaan op het ultimatum zadelen ze hun klanten op met hun problemen.” Wanneer en waar de eerste acties plaatsvinden en wat voor vorm die krijgen maakt FNV nog niet bekend.

Netex hekelde al eerder de houding van FNV. De brancheorganisatie wijst erop dat door de coronacrisis veel bedrijven het zwaar hebben. Met name in de horeca en bij winkels is er sprake van grote omzetverliezen. Netex erkent dat sommige bedrijven het wel relatief goed doen.

Een voorstel van FNV om voor bedrijven die slecht presteren andere afspraken te maken, is volgens de werkgevers niet reëel. Dit omdat de situatie over een paar maanden alweer totaal anders kan zijn. Zij willen daarom nu niet „op stel en sprong” compromissen sluiten en stellen daarom voor dit jaar een gematigde loonstap van 1,5 procent voor.