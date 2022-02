Nederlandse bergers zetten alles op alles om schip vol brandende Porsches en Bentleys te redden

Binnenland

Tata-troep geloosd in Noordzee: ’Dat is een crimineel milieudelict’

Er blijft nogal wat troep achter in en op de geloste schepen die steenkool en ijzererts aanvoeren voor Tata Steel in IJmuiden. Dat moet in theorie netjes worden opgeruimd, maar in de praktijk belanden duizenden kilo’s in de Noordzee.