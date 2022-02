Nederlandse bergers zetten Suez-sleepboot in om schip vol brandende Porsches en Bentleys te redden

Premium Het beste van De Telegraaf

De brandende Felicity Ace, met zo’n 4000 auto’s aan boord. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De redding van de brandende autocarrier Felicity Ace, met volgens de reder onder meer 1100 Porsches en 189 Bentleys aan boord, is niet op korte termijn geklaard. Berger Boskalis hoopt eind deze week het schip vast te kunnen maken aan een sleepboot. Dat is mogelijk de krachtige Alp Guard die ook ingezet werd bij de operatie in het Suez-kanaal om de Ever Given los te trekken.