Gasprijs daalt verder dankzij zacht herfstweer

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijs is dinsdag verder gedaald en beweegt zich richting de 90 euro per megawattuur. Een dag eerder dook de gasprijs al voor het eerst sinds begin juni onder de 100 euro per megawattuur. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.