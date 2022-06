Nederland staat op rand van recessie door energiecrisis

Premium Financieel

Inflatie verspreidt zich als olievlek: ook prijzen voeding door het dak

Het lijkt goed nieuws: de inflatie was in de maand mei iets lager dan in april. Maar schijn bedriegt. Om te beginnen is de gemiddelde prijsstijging nog altijd zeer hoog: 10,2 procent ten opzichte van een jaar geleden. En het onrustbarende is dat de prijsstijging zich in steeds meer producten nestelt...