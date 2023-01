Pornowebsites bevatten de meeste kwaadaardige software

Door Chris Broesder

Pornowebsites bevatten van alle plekken op het internet de meeste kwaadaardige software die ontworpen is om je apparaat of gegevens te beschadigen of te compromitteren. Dat meldt beveiligingsbedrijf NordVPN op basis van eigen onderzoek.