’Gezellig druk’ bij woon- en tuinwinkels op tweede paasdag

Een woordvoerder van IKEA zegt dat het „gezellig druk” is bij de Nederlandse vestigingen van de Zweedse meubelketen. „Normaal gesproken verwelkomen wij enkele duizenden bezoekers per dag per winkel en op tweede paasdag rekenen we op nog eens 20 tot 25% extra”, aldus de zegsman. Volgens hem ontvangen de IKEA-winkels vooral gezinnen, koppels en vriendengroepen. „Zij maken ook vaker gebruik van het restaurant en beschouwen het ook als een uitstapje.”

Genoeg personeel

Voor het weekend gaven winkels al aan rekening te houden met drukte. Zo gaf IKEA al aan genoeg personeel in te kunnen zetten ondanks het landelijke personeelstekort. „Ze zijn gewend om tijdens Pasen grote groepen mensen te ontvangen”, zei een woordvoerder.

Een klantenservicemedewerkster van woonwinkelketen Goossens zegt dat het in de vestigingen in Amsterdam en Rotterdam behoorlijk druk is. Klanten lijken onder meer op zoek naar tuinsets. „Mensen hebben zondag kunnen genieten van het mooie weer, dat zien we terug in de winkels”, vertelt zij.

Eerder in Randstad

In de vestiging in Waalwijk is het volgens haar nog wat rustiger. „In die regio beginnen mensen op tweede paasdag vaak met een brunch, dus daar zal de aanloop in de loop van de dag aantrekken. In de Randstad komen mensen al wat vroeger naar de winkel.”

Een medewerker van woonwinkel Mesh Interieur uit Rotterdam, gevestigd in Woonmall Alexandrium, verwacht de eerste mensen wat later. Maar het wordt al wel aardig druk in de overdekte woonboulevard, zegt hij. „Mensen zetten de auto beneden of op het dak neer, wij zitten op de eerste etage. In de loop van de middag zullen die mensen allemaal van boven naar beneden komen, en van beneden naar boven gaan. Dus ik verwacht wel dat het druk gaat worden.”

Rush op gang

Ook een medewerkster van de Intratuin in Almelo geeft aan het begin van de middag aan dat het nog niet heel druk is, maar te verwachten dat er later vanmiddag wel een „rush” op gang komt. Klanten zijn volgens haar met name op zoek naar spullen voor in de tuin met het oog op het mooie weer dat eraan komt. Uiteraard naar planten, maar ook naar tuinsets en barbecues.

Intratuin gaf voor het weekend al aan „erg goed voorbereid” te zijn op het paasweekend. „Vooral gezien het perfecte weer om in de tuin te werken”, zei directeur Peter Paul Kleinbussink, verwijzend naar de weersverwachting. Ook waren er volgens hem genoeg planten voorradig in de tuincentra.