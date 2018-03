Gebrek huurhuizen strop voor grote stad

Wat het CPB betreft moeten er om die reden in en rond de steden meer goedkope huurwoningen worden gebouwd, waar mensen voor 800 tot 1000 euro per maand kunnen wonen. Zeker in plaatsen als Amsterdam zijn er vooral sociale huurhuizen en koopwoningen. Hoogopgeleide jongeren kunnen in allebei niet terecht: ze verdienen te veel voor een corporatiewoning, en hebben niet genoeg eigen geld om te kunnen kopen.

Productiever

Werknemers in de stad zijn ’van nature’ productiever, zegt CPB-onderzoeker Paul Verstraten. Voor hoger opgeleiden geldt dat effect het sterkst: bedrijven die veel met hbo’ers en universitair geschoolden werken zitten in de stad, trekken meer hoogopgeleiden aan, die weer meer kennisintensieve bedrijven aantrekken, enzovoorts.

Dat vertaalt zich rechtstreeks in een hoger loon: wie aan het begin van zijn loopbaan in Amsterdam werkt, verdient na tien jaar elf procent meer dan iemand die zijn eerste baan buiten de stad vindt. Om toch op hetzelfde loon uit te komen als de stedeling, zou de werknemer op het platteland een jaar langer door moeten studeren.

Naar Amsterdam verhuizen lijkt dan de meest effectieve optie maar nu staat er om die stad, en andere steden, een grote financiële muur, legt Verstraten uit. „Jongeren die naar de stad willen verhuizen komen obstakels tegen. Als we die kunnen wegnemen, kunnen ze zelf bepalen of ze naar de stad willen verhuizen.”