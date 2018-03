Fiscale voordeeltjes? Met deze 5 tips kun je aan de slag

De fiscus wijst mensen er dit jaar in de reclamecampagne actief op dat ze hun vooraf ingevulde aangifte (VIA) heel goed moeten controleren. En het is aan te raden om daarnaar te luisteren. Want de Belastingdienst is vaak wel op de hoogte van je salaris, vermogen en hypotheek, maar heeft geen zicht op hoe je ervoor kunt zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen of zelfs geld terug kan krijgen.

„Wij krijgen van een paar partijen gegevens”, zegt Eline Spros, directeur particulieren bij de Belastingdienst. „Maar wij weten niet of mensen aftrekposten hebben. Of ze bijvoorbeeld zorgkosten maken. Die gegevens staan niet vooraf ingevuld. We wijzen mensen er dan ook op dat ze nog dingen kunnen in- en aanvullen.”

5 vaak gebruikte aftrekposten

Er valt voor de ongeveer twaalf miljoen mensen die dit jaar weer aangifte doen nog wel het nodige te winnen. Er zijn namelijk talrijke aftrekposten. De redactie van DFT Geld zet vijf belangrijke waarmee je je belastingdruk flink kan verlagen op een rijtje.

Zorgkosten: Als je in 2017 flink in je eigen spaargeld hebt moeten duiken om zorgkosten te betalen die niet vergoed werden door je zorgverzekering, kun je die in sommige gevallen ook gebruiken. Bijvoorbeeld je kosten voor verpleging in een ziekenhuis, behandelingen bij een tandarts en zelfs steunzolen.

Schenken: Zit je net boven het belastingvrije vermogen van €25.000 in box 3? En kun je best wat geld missen? Dan kun je overwegen wat aan je kinderen te schenken. Elk jaar kan dat tot €5363 belasttingvrij. Zo maak je je kinderen blij en betaal je zelf minder belasting.

Schulden: Ook sommige schulden kun je in je voordeel gebruiken. Het gaat dan om de schulden die je had op 1 januari van het jaar van de aangifte: 1 januari 2017 in dit geval dus. Schulden kun je in mindering brengen op je vermogen dat je in box 3 hebt staan. Wie weet komt je vermogen dan bijvoorbeeld net onder de vrijstellingsgrens van €25.000 uit en hoef je geen vermogensbelasting te betalen.

Goed doel: Wie vrijgevig is en doneert aan goede doelen kan dit van zijn inkomen aftrekken. Dit gaat om giften aan zogenoemde ANBI's (Algemene Nut Beogende Instellingen) of verenigingen. Zowel periodieke als eenmalige giften mag je aftrekken van het inkomen.