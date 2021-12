Elektrisch autobedrijf Canoo trekt stekker uit productie bij VDL Nedcar

Financieel

Verkoop motors en caravans opnieuw gestegen

De omzet in de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal opnieuw gestegen. Met name motoren en caravans zijn populair, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch zijn ondernemers in de branche een stuk minder optimistisch dan een kwartaal eerder.