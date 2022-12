Premium Het beste van De Telegraaf

Barre beursjaar AEX in cijfers: Shell blinkt, Philips zinkt

Door Mark Garrelts

Aandeel Shell blonk uit in 2022. Ⓒ ANP / HH

Het is voor veel beleggers op het Damrak een jaar om snel te vergeten. Vooral de klappen bij de vorig jaar nog zeer begeerde techfondsen in Amsterdam kwamen hard aan en sleepten de AEX mee in de val. Bij de hoofdfondsen stal Shell in 2022 de show, terwijl de pijn bij Philips groot was. Bij de start van het nieuwe beursjaar ligt de focus op de VS met de economische bedrijvigheid en het banenrapport.