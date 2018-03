Laadpalenfabrikant Alfen naar Amsterdamse beurs

Het is één van de kleinste beursgangen van de afgelopen jaren aan de Amsterdamse beurs, in omzet vergelijkbaar met die van Lucas Bols. Alfen zegt er bij monde van directeur Marco Roeleveld „bewust voor te hebben gekozen om naar de beurs te gaan, onder meer om de internationale naamsbekendheid te vergroten”.

Het alternatief, een verkoop aan een grotere private equity partij, is niet gewenst omdat juist die naamsbekendheid belangrijk is voor de internationale groei van Alfen. De huidige eigenaar, investeerder Infestos, is van plan slechts een deel van de aandelen naar de beurs te brengen. De rest wil het voor nu aanhouden.

Snelgroeiende markt

Bij het in 1937 opgerichte Alfen werkten op 1 januari 234 mensen, op kantoren in Almere en voor een klein deel in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij verkopen transformatorstations, laadpalen voor elektrische auto’s en energie-opslagsystemen die bedoeld zijn om piekmomenten van vraag of aanbod in het midden- en laagspanningsnetwerk op te vangen. Met name die laatste twee producten zijn een snelgroeiende markt, hoewel ze voor nu pas 12 en 11% van de omzet van €74 miljoen in 2017 uitmaken. Dit jaar is er zicht op een omzet van minimaal €99 miljoen.

Financieel directeur Jeroen van Rossen zegt echter dat het doel voor de middellange termijn een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 40% is, gevoed door de energietransitie.

Veel beursgangen

Alfen is één van de vele bedrijven die de komende weken de gang naar het Damrak wil maken, andere bevestigde bedrijven zijn Leaseplan, NIBC en groothandel B&S en waarschijnlijk ook lingerieverkoper Hunkemöller, olie- en benzinehandelaar Varo (Argos Oil) en mogelijk betaalservicebedrijf Adyen, hoewel dat ook nog naar New York kan uitwijken.

Vorige week lekte bovendien via DFT uit dat Joop van den Endes Stage Entertainment mogelijk eind 2018 nog volgt.

Geen dividend

Wie in Alfen belegt, en dat kunnen ook particulieren zijn omdat Van Rossen en Roeleveld zeggen voor kleine beleggers een deel van de aandelen te reserveren, hoeft voorlopig niet op dividend te rekenen. Het nagenoeg schuldenvrije bedrijf wil zijn verdiensten – de ebitdamarge is zo’n 7% maar moet dubbelcijferig worden – herinvesteren in organische groei of heel misschien „een overname om een nieuwe markt in te kunnen”, aldus Van Rossen. 18% van de omzet komt uit het buitenland, dat moet op middellange termijn naar minimaal 50%. Het bedrijf wordt niet van een beschermingsstichting voorzien.

Topman Roeleveld zegt dat berichten over steden die dieselauto’s verbieden, „horen bij de signalen dat het niet meer de vraag is of elektrisch rijden groot gaat worden, maar hoe snel”.