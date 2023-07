’Twee miljoen Nederlanders hebben cryptovaluta’

Multiscope zegt dat gemiddeld 11% van hun vrije beschikbare vermogen in digitale munten is geïnvesteerd. De bitcoin is het meest populair, want bijna een op de tien Nederlanders heeft die cryptomunt in bezit. In totaal hebben iets meer dan 1,2 miljoen Nederlanders bitcoins. Daarna volgen digitale munten als ether, cardano, ripple en dogecoin.

Aankopen van digitale munten worden doorgaans gekocht van de gewone betaalrekening. Een op de drie gebruikt spaargeld voor het kopen van crypto’s. Geleend geld wordt zeer zelden gebruikt om de munten te kopen, aldus Multiscope.

Flinke onrust

De cryptomarkt heeft wel geregeld te maken met flinke onrust, waaronder het ineenstorten van het grote handelsplatform FTX vorig jaar. Ook zijn de grote cryptobeurzen Coinbase en Binance aangeklaagd door de Amerikaanse autoriteiten om het schenden van de regels voor beurshandel en misleiding van beleggers en toezichthouders.