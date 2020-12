Musk: Apple had Tesla voor $60 miljard kunnen kopen

Musk schreef in zijn bericht dat hij contact opnam met Apple tijdens de „donkerste dagen” in de ontwikkeling van de elektrische auto Tesla Model 3. In 2017 verslond het bedrijf geld toen het de productie van het Model 3 wilde ophogen. De excentrieke Tesla-baas zei tegen arbeiders in zijn fabriek in Fremont (Californië) toen dat het bedrijf door een „productiehel” van zes maanden of langer heen zou gaan. Enkele weken daarna postte Musk op Twitter dat hij op het dak van de fabriek sliep zodat hij altijd in de buurt zou zijn om problemen op te lossen.

In diezelfde tijd besloot Apple een systeem voor zelfrijdende auto’s te ontwikkelen en stapte het af van het idee om een elektrische auto te ontwikkelen en met Tesla te gaan concurreren. In de laatste jaren heeft Apple meerdere oud-bestuurders van Tesla aangenomen en heeft het bedrijven overgenomen die zelfrijdende auto’s bouwen. Dat duidt erop dat Apple mogelijk weer overweegt om zelf een model op de markt te brengen.

Problemen

Een woordvoerder van Apple weigerde in te gaan op Musks bericht op Twitter. Ook Tesla gaf geen commentaar. De waarde van de aandelen van beide bedrijven zijn sinds 2017 verveelvoudigd. Het aandeel Tesla steeg in die tijd 1400 procent in waarde, maar is nog altijd minder dan een derde van een Apple-aandeel waard. Toen persbureau Reuters deze week meldde dat Apple in 2024 een zelfrijdende auto voor consumenten op de markt wil brengen, nam het aandeel Apple in waarde toe terwijl dat van Tesla in waarde daalde.

Musk heeft een historie van problemen door uitspraken die hij op Twitter deed. Zo schreef hij ooit onder meer dat hij Tesla van de beurs wilde halen en dat hij de financiering daarvoor rond had. Dat bleek niet zo te zijn en hij werd door de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC op de vingers getikt. Hij mocht daarna geen bedrijfsgevoelige informatie meer op Twitter zetten zonder toestemming van het juridische team van Tesla.