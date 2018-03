Hogere energieprijzen door aanhoudende kou

De energierekening wordt vooral bepaald door de hoeveelheid gas en elektriciteit die wordt gebruikt. Volgens berekeningen van Essent wordt in een koude winter gemiddeld zo'n 50 procent meer gas verstookt dan in een gewone winter.

De huidige vrieskou vertrekt volgende week uit het land. Toch blijven de temperaturen in met name het noorden van Europa nog zeker de eerste helft van maart lager dan normaal, zeggen zes weerdeskundigen tegen persbureau Bloomberg. Energiebedrijven moeten daardoor tegen hogere kosten dan normaal gas inkopen. Mogelijk worden die kosten later doorberekend aan gebruikers.

Gasnetwerkbeheerder Gasunie liet weten dat op woensdag in één etmaal 453 miljoen kubieke meter gas (4,4 TWh) is getransporteerd. Die hoeveelheid energie staat ruwweg gelijk aan de totale hoeveelheid gas die gemiddeld over een periode van tien dagen door Nederland wordt verbruikt. Woensdag was de koudste 28 februari ooit gemeten.