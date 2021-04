Flevoland op de vingers getikt voor plan mega-datacenter Zeewolde

Deskundigen adviseren om de gevolgen van het datacenter voor de aanwezige natuur, de landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te onderzoeken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De komst van een honderden miljoenen euro’s kostend mega-datacenter in Flevoland is omstreden verklaard nu de milieugevolgen niet goed in kaart zijn gebracht. De stroom en water slurpende kolos die gepland is in Zeewolde, moet het grootste datacenter van Nederland worden, maar er zijn veel onzekerheden over aansluitingen op het bestaande energienetwerk en het gebruik van koelwater. Het plan moet daarom terug naar de tekentafel, adviseren deskundigen.