Nederlandse industrie op record

Afgelopen maand bereikte de inkoopmanagersindex met een stand van 62,5 voor de derde keer in vier maanden een hoogtepunt, een teken van solide economische groei, aldus Nevi. Een stand boven 50 betekent groei.

De productie steeg voor de achtenvijftigste maand op rij, waarbij de grootste groei werd genoteerd door de producenten van halffabricaten.

Oplopende levertijden

De nieuwe orders namen toe in de grootste mate sinds november vorig jaar. De export orders bleven iets achter bij de orders uit het binnenland, maar namen nog steeds duidelijk toe.

De groei van de werkgelegenheid evenaarde volgens Nevi het record van januari.

De levertijden namen in ongekende mate toe en de uitbreiding van de inkoopactiviteiten was de grootste sinds april 2011. De inkoopprijzen bleven fors stijgen, zij het in de kleinste mate sinds september. De verkoopprijzen lieten de op een na grootste toename sinds mei 2011 zien, meldt Nevi.