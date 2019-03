Omzetgroei Adecco zwakt af

De omzet steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met 3 procent tot iets meer dan 6 miljard euro. Aangepast voor werkdagen en wisselkoerseffecten was dat een groei van 7 procent, aldus Adecco. Deze expansie is in januari en februari echter afgenomen tot zo'n 5 procent.

Adecco zag de kwartaalwinst op jaarbasis groeien met 38 procent tot 297 miljoen euro.