Philips schikt voor miljoenen in Chinese corruptieaffaire: ’slepende kwestie achter ons laten’

Een woordvoerder van Philips laat weten dat het bedrijf met de schikking „deze slepende kwestie nu achter zich kan laten.”

De zegsman benadrukt dat Philips over de kwestie al een aantal jaar melding heeft gemaakt in zijn jaarverslag. Vorig jaar had het bedrijf ook al geld opzijgezet voor de in de maak zijnde schikking, waardoor deze niet zal drukken op de resultaten van dit jaar. De schikkingsonderhandelingen waren vertrouwelijk, legt de woordvoerder ook uit. „Vandaar dat we er de laatste tijd niet veel over konden zeggen.”

Philips zag zich genoodzaakt om te schikken omdat het medisch-technologische bedrijf in China medewerkers van ziekenhuizen een aantal jaar geleden op oneerlijke wijze zou hebben beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen.

Geen schuld bekend

De Amerikaanse beurswaakhond zei bewijs te hebben dat medewerkers van Philips een ziekenhuisdirecteur hebben betaald voor hulp bij een aanbestedingsprocedure. Philips overtrad volgens de toezichthouder zo de Amerikaanse wet tegen omkoping. Philips erkent met de betaling van het miljoenenbedrag geen schuld, maar ontkent het ook niet.

Philips zou nieuwe tegenslagen niet kunnen gebruiken. Topman Roy Jakobs omschreef 2022 eerder als een zeer teleurstellend jaar. Daarin bleef er gedoe met de slaapapneu-apparaten en had Philips nog altijd problemen in de leveringsketen. Jakobs heeft in oktober en eerder dit jaar ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd waardoor in totaal 10.000 banen verdwijnen de komende jaren.

Een woordvoerder zei een week geleden nog dat het bedrijf „uit een diep dal” komt. „We zijn pas de weg omhoog ingeslagen. Maar er is nog een lange weg te gaan.” Die opmerking werd geplaatst in het licht van dreigende stakingen in Nederland. Deze week is Philips er alsnog in geslaagd om tot een cao-akkoord te komen.

’Belangrijk signaal’

Aandeelhouders zijn kritisch op de gang van zaken bij het bedrijf. Dat kwam dinsdag tot uiting op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar werd het bestuur van Philips over het afgelopen jaar geen vrijstelling, de zogenaamde decharge, verleend. Een stap die volgens Philips-baas Jakobs „vooral een belangrijk signaal” is. Maar juridisch zou de stap niet zorgen voor problemen voor Jakobs en zijn medebestuurders.