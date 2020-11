Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Amsterdam - De detailhandel heeft in het derde kwartaal van 2020 9,2% meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de sterkste stijging sinds 2005. Consumenten gaven hun geld vooral uit aan verfraaiing van hun huis en aan voeding. Dat blijkt uit nieuwe CBS-kwartaalcijfers over de detailhandel.