AEX daalt verder door virusvrees

De AEX-index sloot 1,2% lager op 484,70 punten. Dat was een tegenvaller voor beleggers. De beursgraadmeter tikte vlak voor het middaguur nog 513 punten aan, maar dat herstel hield geen stand. Maandag verloor de index liefst 7,7%. Dat was de grootste val voor de AEX op een dag sinds 2008. De AMX daalde dinsdag 1,3% naar 730,29 punten.

Vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) blijft de komende tijd rekening houden met volatiele beurzen. „Beleggers blijven nerveus zolang het coronavirus in Europa rondwaart en er berichten zijn over een toenemend aantal besmettingen”, waarschuwt hij. „De beurzen worden pas weer rustig als het gevoel ontstaat dat het ergste van het coronavirus achter de rug is”, benadrukt Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 0,6% tot 1,3% hoger. De beurzen in New York verloren maandag nog 7,3% tot 7,8%. President Trump kondigde maandagavond aan vanwege het coronavirus met een pakket ’verstrekkende’ maatregelen te komen ter ondersteuning van de Amerikaanse economie. Hij beloofde in de loop van vandaag met nadere mededelingen te komen.

Beleggers hebben hun hoop ook gevestigd op ECB-president Christine Lagarde. De centrale bankier komt donderdag naar verwachting met een renteverlaging en een uitbreiding van het obligatieopkoopprogramma. „De ECB gaat iets doen, al is het maar symbolisch”, stelt ING-strateeg Wiersma.

De olieprijs steeg vandaag met 7% naar $36,73, hoewel Rusland aankondigde om in navolging van Saoedi-Arabië de oliekraan wijd open te zetten. Eind vorige week weigerde Rusland mee te doen met de door de OPEC voorgestelde productieverlaging, waarna de olieprijzen maandag met een kwart zakten tot onder $35 per vat.

In de AEX was Royal Dutch Shell de grootste stijger met een plus van 3,5%. Maandag ging de olie- en gasmaatschappij in reactie op de val van de olieprijzen ongekend hard onderuit met een koersval van 17,5%. Beleggers twijfelden of Shell het dividend kon blijven betalen. Vastgoedfonds Unibail pluste dinsdag 0,9%.

Ahold Delhaize (-5,9%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Amazon opende vandaag zijn Nederlandse webshop, een belangrijke concurrent voor Ahold Delhaize-dochter Bol.com.

Bierbrouwer Heineken werd 3,6% afgewaardeerd. Unilever ging 2,6% omlaag. Voormalig topman Paul Polman streek vorig jaar een kleine €5 miljoen op bij het voedings- en wasmiddelenconcern.

In de AMX stond metalenfabrikant AMG (+4,9%) bovenaan. PostNL werd 3,7% meer waard.

Basic-Fit steeg 1,5%. De keten van sportscholen publiceerde sterke kwartaalcijfers.

Bij de middelgrote fondsen was Fugro (-8,3%) de grootste verliezer. De bodemonderzoeker kelderde maandag al 26% door de onrust in de oliesector.

Air France KLM vloog 1,9% lager. Luchtvaartdochter KLM liet bij zijn publicatie van de licht lagere vervoerscijfers over februari weten dat de impact van het coronavirus deze maand groter zal zijn.

