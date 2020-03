AEX herstelt tot 500 punten door hoop op steun

De AEX stond na tien minuten handel 1,9% hoger op 500 punten. Maandag verloor de index nog 7,7%, de grootste val in jaren. De AMX klom 2% naar 754,4 punten.

Elders in Europa krabbelden de beurzen ook weer wat op.

De indexfutures wezen op een ruim 3% hogere opening van de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters om half drie vanmiddag, na verliezen van 7,3% tot 7,8% op maandag.

De Aziatische beurzen wonnen vanochtend terrein, nadat zij de verliezen maandag al relatief beperkt hadden gehouden. De Japanse Nikkei-index sloot 0,9% hoger.

Het herstel is vooral te danken aan Donald Trump. De Amerikaanse president kondigde maandagavond laat aan met een pakket "verstrekkende" maatregelen te komen ter ondersteuning van de Amerikaanse economie die hard geraakt wordt door het coronavirus. Beleggers hebben hun hoop ook gevestigd op de Europese Centrale Bank, die donderdag mogelijk verder gaat dan een kleine renteverlaging en een uitbreiding van zijn obligatieopkoopprogramma.

Beleggers zagen zich eveneens gesterkt door het herstel van de olieprijzen met ongeveer 7%, hoewel Rusland aankondigde om in navolging van Saoedi-Arabië de oliekraan wijd open te zullen zetten. Eind vorige week weigerde Rusland mee te doen met de door de OPEC voorgestelde productieverlaging, waarna de olieprijzen met een kwart zakten tot onder $35 per vat.

Dat de Italiaanse regering nu het hele land op slot heeft gegooid vanwege het coronavirus, woog minder zwaar.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk Shell met een winst van 4,3% uit. Maandag ging de olie- en gasmaatschappij in reactie op de val van de olieprijzen nog onbekend hard onderuit. Galapagos pakte er 2,8% bij. Het biotechnologiebedrijf leverde in amper drie weken tijd door winstnemingen bijna een derde aan beurswaarde in.

ArcelorMittal won een bescheiden 1%. Maandag was de staalgigant één van de grootste dalers.

Ahold Delhaize klom 0,8%. Amazon heeft vandaag zijn Nederlandse webshop geopend, een belangrijke concurrent voor dochter Bol.com.

Bij de middelgrote fondsen stond Altice Europe met een winst 4,3% bovenaan, na in de afgelopen weken onderuit te zijn gegaan vanwege zorgen over de hoge schuldenlast. JP Morgan zag vanochtend aanleiding het kabel- en telecombedrijf van zijn kooplijst te halen.

Air France KLM klom 3,6%, ondanks een adviesverlaging door Bank of America naar houden. De luchtvaartmaatschappij laat bij zijn publicatie van de licht lagere vervoerscijfers over februari weten dat de impact van het coronavirus deze maand groter zal zijn.

Basic-Fit stond onveranderd, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.