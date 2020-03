Koersexplosie Shell stuwt AEX naar 510 punten

Rond 12.00 uur stond de AEX-index 4,1% hoger op 510,8 punten. Maandag verloor de beursgraadmeter nog 7,7%. Dat was de grootste val voor de AEX op een dag sinds 2008. De AMX klom vanmiddag 3,8% naar 768,2 punten. Ook op de beurzen in Londen (+3,9%), Parijs (+4,3%) en Frankfurt (+3,5%) keerde het vertrouwen terug.

Vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) spreekt van een ’fors herstel’. „Beleggers raakten maandag in paniek, waardoor de beurzen in een overdrijvingsfase terechtkwamen”, legt hij uit. Volgens hem is het herstel van vandaag vooral te danken aan landen als de Verenigde Staten en Italië die in navolging van centrale banken de economie gaan stimuleren.

Niettemin blijft Wiersma de komende tijd rekening houden met volatiele beurzen. „Beleggers blijven nerveus zolang het coronavirus in Europa rondwaart en er berichten zijn over toenemende aantallen besmettingen”, waarschuwt hij.

De Amerikaanse beurzen openen vanmidag rond 14.30 uur circa 4,5% hoger. De beurzen in New York verloren maandag nog 7,3% tot 7,8%. President Trump kondigde maandagavond aan vanwege het coronavirus met een pakket ’verstrekkende’ maatregelen te komen ter ondersteuning van de Amerikaanse economie. Hij beloofde in de loop van vandaag met nadere mededelingen te komen.

Beleggers hebben hun hoop ook gevestigd op ECB-president Christine Lagarde, die donderdag naar verwachting met een renteverlaging en een uitbreiding van het obligatieopkoopprogramma komt. „De ECB gaat iets doen, al is het maar symbolisch”, stelt ING-strateeg Wiersma.

Beleggers zagen zich eveneens gesterkt door het herstel van de olieprijs met ongeveer 9% naar $37,22, hoewel Rusland aankondigde om in navolging van Saoedi-Arabië de oliekraan wijd open te zetten. Eind vorige week weigerde Rusland mee te doen met de door de OPEC voorgestelde productieverlaging, waarna de olieprijzen met een kwart zakten tot onder $35 per vat.

In de AEX blonk Royal Dutch Shell vanmiddag uit met een koerswinst van 14%. Maandag ging de olie- en gasmaatschappij in reactie op de val van de olieprijzen nog ongekend hard onderuit met een koersval van 17,5%.

Bekijk ook: Dividendkampioen Shell onder druk door oliecrash

De financiële waarden lieten eveneens een fors herstel zien, mede dankzij de opkrabbelende rente. Verzekeraar Aegon werd 7,5% hoger verhandeld. De banken ING (+6,6%) en ABN Amro (+5,7%) veerden eveneens op.

Galapagos pakte er 5,6% bij. Het biotechnologiebedrijf had vanaf zijn top in amper drie weken tijd door winstnemingen bijna een derde aan beurswaarde ingeleverd.

ArcelorMittal steeg 7%. Maandag was de staalgigant één van de grootste dalers met een daling van 17,5%.

Ahold Delhaize klom vanmiddag met een bescheiden 0,4%. Amazon heeft vandaag zijn Nederlandse webshop geopend, een belangrijke concurrent voor Ahold Delhaize-dochter Bol.com.

Bekijk ook: Run op Nederlandse staatsobligaties

Bij de middelgrote fondsen stond PostNL met een winst 8,3% bovenaan. Altice Europe klom 5,6%, na in de afgelopen weken onderuit te zijn gegaan vanwege zorgen over de hoge schuldenlast. De Amerikaanse bank JP Morgan zag vanochtend aanleiding het kabel- en telecombedrijf van zijn kooplijst te halen.

Air France KLM vloog 6,7% hoger, ondanks een adviesverlaging door Bank of America naar ’houden’. KLM laat bij zijn publicatie van de licht lagere vervoerscijfers over februari weten dat de impact van het coronavirus deze maand groter zal zijn.

Basic-Fit steeg 6%. De keten van sportscholen publiceerde sterke kwartaalcijfers.

Fugro won 3,6%. De bodemonderzoeker was in de voorgaande drie weken gehalveerd in koers.

Flow Traders zakte 1,1% door de weer enigszins teruggekeerde rust op de aandelenmarkten. Het handelshuis werd wel door ING op de favorietenlijst gezet.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.