Boskalis moet in Jemen zeeramp voorkomen: ’Oorlog loopt dwars door de operatie heen’

Tel Aviv - Boskalis staat op het punt een gigantische ’tikkende tijdbom’ onschadelijk te maken. Het Nederlandse bedrijf weet alle ogen op zich gericht, want de inzet is hoog: door ruim een miljoen vaten olie van de fragiele FSO Safer over te pompen naar een andere tanker, moet een catastrofe in de Rode Zee bij Jemen worden voorkomen.

Boskalis hoopt snel te kunnen starten met de werkzaamheden voor de kust van Jemen. Ⓒ ANP/HH