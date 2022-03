Kolencentrales wachten op groen licht

Voetbal

Verkoop Chelsea van de baan: Abramovich krijgt stevige sancties opgelegd

Roman Abramovich, de eigenaar van Chelsea, heeft stevige sancties opgelegd gekregen van de Britse regering. De steenrijke Rus is een van de miljardairs die de regering hard wil aanpakken, vanwege de oorlog die Rusland is gestart tegen Oekraïne. Door de sancties is de verkoop van Chelsea voorlopig va...