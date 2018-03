Bestellingen MediaMarkt dagen vertraagd

Ⓒ DIJKSTRA BV

Wie via internet een bestelling had gedaan bij MediaMarkt, moet erop rekenen dat het bestelde product met drie tot vijf dagen vertraging wordt geleverd. Dat meldt het elektronicaconcern desgevraagd. Het oponthoud is het gevolg van een inbraak bij het distributiecentrum van MediaMarkt in Nieuwegein.