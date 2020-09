Nikola van paradepaardje naar gebeten hond

Conceptmodel vrachtwagen van Nikola, want echte zijn er nog niet. Ⓒ ANP/HH

Het razendpopulaire aandeel Nikola heeft fors aan glans verloren in de voorbije handelsdagen. Een zeer kritisch analistenrapport van Hindenburg Research over het Amerikaanse bedrijf, actief in het vergroenen van vrachtwagens en pick-up trucks, gaf de aanzet tot een grote verkoopgolf op Wall Street.