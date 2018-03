Winst van NS zakt flink

Ook had de spoorvervoerder een jaar eerder nog een grote eenmalige meevaller. De omzet ging wel licht omhoog, onder meer door de toegenomen prijs voor een treinritje.

Onder de streep bleef 24 miljoen euro over, waar in 2016 nog sprake was van een nettowinst van 212 miljoen euro. NS had in het voorgaande jaar nog een meevaller van 117 miljoen euro uit de verkoop van panden op stationslocaties. Vorig jaar kreeg het bedrijf daarnaast een boete van een kleine 41 miljoen euro opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Hogere ritprijzen

Volgens de toezichthouder speelde het spoorbedrijf vals bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg, onder meer door een bod neer te leggen onder de kostprijs. NS betwist dat laatste overigens en heeft bezwaar gemaakt tegen de boete.

De totale opbrengsten van NS stegen met 28 miljoen euro tot ruim 5,1 miljard euro. Er ging wel een hap uit de omzet door de verkoop van busdochter Qbuzz en een ongunstige wisselkoers voor het Britse pond, maar dat werd weer gecompenseerd door onder meer een toename van de verkopen bij de winkeltjes op stations, hogere ritprijzen en meer inkomsten uit het buitenland.

NS voldeed naar eigen zeggen op alle afgesproken criteria aan de met de overheid afgesproken normen. Prestatiecijfers, die eerder al op voorlopige basis naar buiten kwamen, wijzen uit dat 91,6 procent van de reizigers op tijd op bestemming werd afgeleverd. In 2016 was dit nog 90,6 procent.

Punctueler

Bij de HSL waren de prestaties eerder nog onder de maat, maar in 2017 steeg de punctualiteit licht naar 83,5 procent. Het algehele klantoordeel ging vooruit van 77 naar 80 procent.

Ook blijkt dat de OV-fiets fors in populariteit is toegenomen. Het gebruik hiervan steeg van 2,4 miljoen naar 3,1 miljoen ritten. Daarnaast ging het aantal abonnees van de Zonetaxi omhoog van 34.000 naar 44.000.

Vorig jaar sloot NS tevens veel poortjes op diverse stations, om zwartrijden tegen te gaan. Inmiddels zijn op 74 stations de poortjes gesloten.