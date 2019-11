Column: de populist en de centrale bankier

De economie als lijdend voorwerp is een strategie die tegenwoordig vrijwel alle verkiezen domineert. In het bijzonder de populistische politici, die erg goed zijn in het afzetten van ’het goede, hardwerkende volk’ tegenover de ’kwaadaardige rijke elite’, gaan hiermee aan de haal.

Pluche

Het gaat populisten – de linkse net zo goed als de rechtse – dus vooral om de economie en daarmee indirect om het eigen volk. De gedachte is dat als de economie goed draait, de kiezers tevreden zijn en de kans groter is dat men op het pluche kan plaatsnemen, of daar langer op kan blijven zitten.

Maar dat verlangen naar een krachtige economie wordt dikwijls gedwarsboomd en niet alleen door ’buitenlandse krachten’. Ook de eigen centrale bank kan de plannen van de gevierde leider frustreren. Het gezelschap populistische leiders gaat in de tegenaanval met protectionisme, isolationisme, handelsoorlogen en met beïnvloeding van hun centrale bank. De algemene opvatting onder economen is dat dit soort maatregelen een negatieve impact op de economie hebben en daarmee op de valuta van de betrokken landen. Maar is dat ook echt zo?

Blokkade

Zijn populisten machtiger dan de werkelijke economie? Neem president Maduro van Venezuela. Hij heeft te maken met hyperinflatie (61.463%) en sancties als gevolg van ’een criminele en financiële blokkade door een internationale coalitie, geleid voor de Verenigde Staten’. De Venezolaanse munt, de bolivar, is het papier waar het geld op gedrukt is niet eens meer waard. Maduro heeft nu goudreserves van het land verpatst, niet om de koers van de bolivar te steunen maar om met de opbrengst het leger te vriend te houden.

Voor de bolivar heeft hij een andere oplossing: vervanging door een nieuwe munt, de ’soevereine bolivar’, die maar liefst 100.000 maal meer waard is dan de oude versie. Maar ook 100.000x niets is nog steeds niets. Bijzonder is bovendien dat die nieuwe bolivar gekoppeld is aan de Venelozaanse cryptomunt petro, die geen goede reputatie heeft en als oplichterij wordt beschouwd. De erfgenaam van aartspopulist Hugo Chavez is economisch geen millimeter verder gekomen.

Trump

Datzelfde lot treft ook de machtigste man ter wereld. Donald Trump wil heel graag een lage dollarkoers om Amerikaanse producten aantrekkelijker te maken. Hij wil dat de centrale bank daartoe de rente verlaagt, maar de bank geeft de president zijn zin niet.

Ik denk dat de handelsoorlog met China mede ingegeven is door het verlangen naar een lagere dollarkoers. Maar Trump heeft de populariteit van zijn dollar onderschat. De handelsoorlog heeft inderdaad tot economische onzekerheid geleid en zou ook een lagere dollarkoers veroorzaken, ware het niet dat juist door die onzekerheid de vraag naar de dollar – toch dé veilige haven – toeneemt, waardoor de koers stijgt.

Erdogan

Ook de sterke leider van Turkije Recep Tayyip Erdogan – „Elk land heeft een sterke leider nodig om vooruit te komen. Democratie lijkt op een tram. Als die stopt, stap je uit.” – wilde graag de rente verlagen om de economie een steun in de rug te geven. De centrale bank was echter geen voorstander. Daarop heeft Erdogan afgelopen juli een meegaandere directeur aangesteld. Een maand later werd de top van de bank verder ’gezuiverd’.

De wens van Erdogan werd snel ingewilligd met het verlagen van de rente van 24 naar 19%. De huidige rente is 16,5%. Missie geslaagd dus? Tot op zekere hoogte, want tegelijk met de gewenste rentedaling is de waarde van de Turkse lira is flink verzwakt, waardoor voor de meeste Turken een vakantie buiten eigen land onbetaalbaar is geworden.

Orbán

Ook dichter bij huis blijkt de centrale bank de populistische leider onwelgevallig. In Hongarije heeft Victor Orbán duidelijke opvattingen over de economie: „Het is niet in ons belang om met het IMF overeenkomsten te sluiten over ons economisch beleid. Die zitten de Hongaarse regering en het parlement alleen maar in de weg.”

Dat vindt hij kennelijk ook van de Hongaarse centrale bank; hij bemoeit zich dan ook actief met het beleid. De Budapest Stock Exchange werd genotionaliseerd, rentes werden sterk verlaagd en consumenten lekker gemaakt met goedkope leningen. Alle registers werden opengetrokken om financiële markten te behagen. En alhoewel de Europese Centrale Bank Hongarije op de vingers heeft getikt, is dit controversiele beleid succesvol. De rente op staatsschuld is laag, de economie groeit hard. Al heeft het aanzetten van de geldpers ertoe geleid dat de Hongaarse munt met de dag minder waard wordt.

Beperkt

Het algemene beeld is dat hoe bont de populistische leiders het ook maken, zij beperkt invloed hebben op hun werkelijke economie. En die weinige invloed die ze hebben wordt vaak op een ondoordachte manier aangewend dat weer nieuwe problemen creëert. We zien bijvoorbeeld dat extreem ruimhartig geld pompen in de economie weliswaar tot groei leidt, wat de leider wil, maar als keerzijde een daling van de waarde van de eigen munt heeft.

Veel belangrijkere spelers dan die leiders zijn hun centrale banken. Die kunnen door hun beleid invloed uitoefenen op de rente van de staatsschuld. Een renteverlaging is meestal ongunstig voor de valutakoers, maar maakt het voor de politiek leider makkelijker om zijn economisch beleid te financieren. En dan is het natuurlijk wel zo handig als degene die bij de bank aan knoppen draait een politieke vriend of een familielid is.

Camille Faber is foreign exchange dealer bij Ebury Nederland.