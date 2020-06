Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Amsterdam - Een 84-jarige vrouw die in haar huurhuis flink wat geld bij elkaar had gespaard, moet maar naar een koophuis verhuizen als ze vindt dat ze te veel vermogensrendementsheffing betaalt. Haar hoge leeftijd is daarbij geen bezwaar, oordeelt de rechtbank in Groningen.