Autopremie loopt na 65e verjaardag snel op

Dat becijfert vergelijkingssite Geld.nl. De redenering erachter is dat senioren meer brokken maken. „Maar als je kijkt naar het aantal verkeersdoden en autoschades onder deze groep, is het een relatief erg grote stijging”, aldus Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite.

De premie begint vanaf het 65e jaar te stijgen, ook als alle andere variabelen gelijk blijven. Gemiddeld betaalt een 85-jarige ruim €275 per jaar meer aan premie dan een 65-jarige. Overstappen kan wel lonen, tipt Bulthuis. Bij een andere verzekeraar kun je zo €180 tot €240 minder premie betalen voor dezelfde dekking.

Het Verbond van Verzekeraars laat in een reactie weten dat ouderen in de praktijk vaak een premie betalen die gelijk is aan een 35-jarige bestuurder. Dat komt doordat senioren vaker in kleinere of lichtere auto’s rijden, meer schadevrije jaren hebben en minder kilometers rijden per jaar.