Onterecht ontslagen pianist krijgt 77.000 euro

Goovaerts had zijn werkgever voor de rechter gesleept omdat hij zijn vertrouwen in de objectiviteit van de audities was kwijtgeraakt. Na ’glansrollen’ in de orkestbak bij onder meer Evita, 3 Musketiers, Tarzan en The bodyguard, mocht de toetsenist ineens niet meer spelen bij The lion king en On your feet. Omdat hij ’te jazzy’ en ’zonder groove’ speelde, kreeg de aan het conservatorium geschoolde pianist te horen.

Dat Stage Goovaerts een andere functie aanbood bij de musical Fiddler on the roof, en zelfs de kans gaf om de audities waarbij hij was afgewezen opnieuw te doen, was voor de Haagse rechter niet genoeg. Dat de muzikant gekwetst en teleurgesteld is, noemt de rechter ’niet onbegrijpelijk’. Volgens het vonnis zijn de redenen voor de afwijzing ook te summier.

De 48-jarige musicus krijgt een ontslagvergoeding van ruim 27.000 euro, en een extra vergoeding van 50.000 euro omdat zijn werkgever onzorgvuldig is geweest.