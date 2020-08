Productie industrie nog steeds veel lager

In juni lag in alle bedrijfsklassen van de industrie de productie opnieuw lager dan in dezelfde maand een jaar eerder, behalve in de bouwmaterialen- en tabaksindustrie. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines volgens het statistiekbureau het sterkst en die van voedingsmiddelen het minst. In ruim drie kwart van alle branches was de daling minder sterk dan in de vorige maand.

Van mei op juni steeg de productie met 2,1 procent.