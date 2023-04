AkzoNobel boekt fors beter bedrijfsresultaat

Het aangepaste bedrijfsresultaat of de ebitda kwam uit op €305 miljoen, bijna 4% minder dan vorig jaar, maar marktvorsers rekenden gemiddeld op €274,5 miljoen.

Dat meldt de in Amsterdam genoteerde producent dinsdag voorbeurs.

De omzet was €2,66 miljard, 5,2% meer dan vorig jaar. Darvan kwam €1,05 miljard uit zijn verfactiviteiten, 5% meer dan vorig jaar. Bij coatings was de groei 5,6% tot €1,61 miljard, ruim boven wat de markt gemiddeld had ingeschat.

Onder de streep ging de winst bij €94 miljoen bijna 40% terug vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Maar de consensus hiervoor was €91,6 miljoen nettowinst.

Verbetering

Ook het operationeel inkomen van €218 miljoen is aanzienlijk beter dan analisten hadden becijferd (€178,5 miljoen).

Voor zijn verven ging het operationeel inkomen over het kwartaal een procentje terug op jaarbasis, maar de €102 miljoen kwam boven de consensus van analisten uit (€84 miljoen). Voor coatings waren die inkomsten eveneens geringer vergeleken met vorig jaar (-4%), bij €145 miljoen veel beter dan de marktinschatting van €122,1 milioen.

Analisten keken vooraf of de inschatting van €1,2 tot €1,5 miljard aan bedrijfsresultaat voor heel 2023 nog overeind kan blijven. AkzoNobel houdt vast aan die voorspelling.

Hogere prijzen

Het bedrijf met een marktwaarde van €13 miljard stelt dat macro-economische onzekerheden blijven. Het richt zich verder op kostenbesparingen, zo meldt het dinsdag. Die zullen naar verwachtingen de prijsstijgingen in de markt kunnen opvangen. De Nederlandse eigenaar van Flexa en Sikkens zegt een afname van grondstofkosten te zien.

AkzoNobel kon zijn prijzen in de eerste drie maanden met 7% verhogen, op jaarbasis vergleken, meer dan de grondstof- en transportkosten zijn gaan stijgen. Met 3% minder volume kon het de prijsverhogingen prima doorberekenen aan klanten.

AkzoNobel-concurrent PPG meldde vorige week een versneld herstel van de operationele marge dankzij meer verkopen. Zakenbank UBS ziet in deze sector eveneens verbeterde marges.

Het aandeel AkzoNobel troefde dit jaar de AEX (+11%) met 22% stijging ruim af.

Op het aandeel staan van analisten 13 koop-adviezen, 9 keer 'aanhouden' en 2 verkoopadviezen.

