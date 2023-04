Verfmaker AkzoNobel boekt fors beter bedrijfsresultaat

Zijn aangepaste bedrijfsresultaat of de ebitda kwam uit op €305 miljoen, bijna 4% minder dan vorig jaar, maar marktvorsers rekenden gemiddeld op €274,5 miljoen.

„In het eerste kwartaal van 2023 bleken onze belangrijkste markten ondanks ongunstige macro-economische omstandigheden veerkrachtig te zijn”, aldus ceo Greg Poux-Guillaume dinsdag voorbeurs over de hogere volumes en betere marge.

De omzet was €2,66 miljard, 5,2% meer dan vorig jaar. Daarvan kwam €1,05 miljard uit zijn verfactiviteiten, 5% meer dan vorig jaar. Bij coatings was de groei 5,6% tot €1,61 miljard, ruim boven wat de markt gemiddeld had ingeschat.

Onder de streep ging de winst bij €94 miljoen bijna 40% terug vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar. Maar de consensus hiervoor was €91,6 miljoen nettowinst.

Verbetering

Ook het operationeel inkomen van €218 miljoen is aanzienlijk beter dan analisten hadden becijferd (€178,5 miljoen).

Voor zijn verven ging het operationeel inkomen over het kwartaal een procentje terug op jaarbasis, maar de €102 miljoen kwam boven de consensus van analisten uit (€84 miljoen). Voor coatings waren die inkomsten eveneens geringer vergeleken met vorig jaar (-4%), bij €145 miljoen evenwel veel beter dan de marktinschatting van €122,1 milioen deed voorkomen.

Analisten keken vooraf of de inschatting van €1,2 tot €1,5 miljard aan bedrijfsresultaat voor heel 2023 nog overeind kan blijven. Poux-Guillaume zegt aan die voorspelling vast te houden.

Hogere prijzen

Het Nederlandse bedrijfstelt dat macro-economische onzekerheden blijven. Poux-Guillaume richt zich verder op kostenbesparingen, zegt hij dinsdag. Die zullen naar verwachtingen de prijsstijgingen in de markt kunnen opvangen. Daarbij hoort banenverlies, waarschuwde hij bij de jaarcijfers. Maar de topman van het concern met 35.000 werknemers meldde dinsdag niets over het aantal banen dat verdwijnt.

De Nederlandse eigenaar van Flexa en Sikkens zegt een afname van grondstofkosten te zien. AkzoNobel kon zijn prijzen in de eerste drie maanden met 7% verhogen, op jaarbasis vergleken, meer dan de grondstof- en transportkosten zijn gaan stijgen. Met 3% minder volume kon het de prijsverhogingen prima doorberekenen aan klanten.

Zakenbank Credit Suisse prijst dinsdag het 15% betere bedrijfsresultaat ten opzichte van inschattingen van marktvorsers. De verrassing zit volgens de analist van Jefferies vooral bij coatingproducten.

Degroof Petercam verhoogde na de cijfers koersdoel voor AkzoNobel van €71 naar €76 bij handhaving van zijn houden-advies. Analist Frank Claassen zegt dat het bedrijf „ eindelijk de wind in de rug van de lagere grondstofprijzen” krijgt.

Op de beurs noteert AkzoNobel ex-dividend. Het aandeel troefde dit jaar de AEX (+11%) met 22% stijging ruim af.

Op het aandeel staan van analisten 13 koop-adviezen, 9 keer ’aanhouden’ en 2 verkoopadviezen.

