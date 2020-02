Groeiend Zalando mikt op meer luxe

In totaal verwerkte Zalando vorig jaar 145 miljoen bestellingen. Die leverden de onderneming bij elkaar bijna 6,5 miljard euro omzet op. Dat betekende op jaarbasis dat er een vijfde meer geld binnenstroomde. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een volumegroei van 20 tot 25 procent, die 15 tot 20 procent meer omzet moeten genereren. Onder meer de recent aan het assortiment toegevoegde luxe-artikelen van merken als Moschino Couture en Alberta Ferretti moeten daarbij helpen. De eventuele impact van het nieuwe coronavirus hield Zalando bij de prognoses buiten beschouwing.

De nettowinst over 2019 kwam uit op net geen 100 miljoen euro. Dat betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van de ruim 51 miljoen euro een jaar eerder. Verder maakte de onderneming bekend dat het van plan is om een nieuw distributiecentrum in Spanje te realiseren.