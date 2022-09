Premium Het beste van De Telegraaf

Jaar extra wachttijd huis door asielakkoord

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Woningcorporaties bouwen flexwoningen, maar houden lange wachtlijsten. Ⓒ ANP/HH

De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op door het asielakkoord, waardoor er versneld 20.000 woningen beschikbaar moeten komen voor statushouders. Hoeveel de extra wachttijd is verschilt per regio, maar komt in de praktijk uit op een paar maanden tot een jaar.