Huawei blijft Amerikaanse technologie gebruiken

Dat zei Walter Ji, hoofdconsumentenproducten bij Huawei vrijdag tijdens een bijeenkomst met de pers op de grote internationale tentoonstelling over consumentenelektronica IFA in Berlijn.

Huawei-president Richard Yu presenteerde daar onder andere de nieuwe chipset Kirin 990, die hart zal vormen van zijn nieuwe toptelefoon de Mate 30, waarvan de lancering voor later deze maand gepland staat. De chip is onder andere gebaseerd op Amerikaanse technologie van ARM, die mogelijk verboden terrein zal worden voor Huawei als de Verenigde Staten sancties tegen Huawei in het leven roept. Volgens Ji zou de chiptechnologie van ARM echter ook bij sancties gewoon gebruikt kunnen worden, omdat Huawei daar volgens hem ‘permanente rechten’ op heeft. De nieuwe chip moet telefoons sneller, energiezuiniger en sterker maken in kunstmatige intelligentie en beeldbewerking.

Onduidelijkheid rond android

Of de nieuwe telefoons ook worden voorzien van Google’s Android 10-besturingssysteem, dat ook onder een embargo zou vallen, is onduidelijk. Huawei heeft als alternatief een eigen besturingssysteem gebouwd, voor het geval dat het de rechten op Android kwijtraakt. Mocht dat gebeuren dan zouden bestaande telefoons gewoon blijven werken, maar zullen nieuwe updates niet geïnstalleerd worden. Op nieuwe toestellen zou het besturingssysteem dan echter niet geïnstalleerd mogen worden.

Zolang sancties uitblijven, gaat Huawei echter door met het gebruiken van Amerikaanse technologie, inclusief Google’s android besturingssysteem. Het opleggen van sancties is meerdere keren uitgesteld. De volgende deadline ligt nu per medio november.

Groei ondanks sancties

Volgens Ji heeft Huawei na aankondiging van de komst van sancties in mei een flinke terugval gekend, maar keerden consumenten al vrij snel massaal terug. “We zijn gegroeid ten opzicht van een jaar eerder”, zei hij.

Over de Fold X, de opvouwbare telefoon die Huawei in februari aankondigde, maar waarvan de introductie werd uitgesteld had het bedrijf in Berlijn geen nieuws.