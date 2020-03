Centrale bank VS pompt biljoenen in financieel systeem

De Federal Reserve van New York kondigde aan in drie afzonderlijke transacties 500 miljard dollar in het financiële systeem te laten stromen via zogeheten repo’s. Daarbij koopt de centrale bank Amerikaanse schuldpapieren van banken, met de afspraak dat banken ze later weer terugkopen. Het is zodoende een soort lening met onderpand. Twee van die leningen hebben een looptijd van drie maanden, de andere duurt één maand. Deze repo’s worden tot 13 april iedere week herhaald.

In dezelfde periode injecteert de Fed wekelijks via repo-leningen van één dag 175 miljard dollar in het financiële systeem en 45 miljard dollar via repo’s van twee weken.

De New Yorkse tak van de Fed kondigde ook aan zijn bestaande opkoopprogramma van Amerikaanse schuldpapieren uit te breiden. Deze dagelijkse opkoopacties, ter waarde van 60 miljard dollar, waren eerst alleen voorbehouden aan staatsleningen met een maximale termijn van één jaar. Nu koopt de Fed ook schuldpapieren met andere looptijden op. Kenners zien hierin aanwijzingen dat de Fed opnieuw begint met zogeheten kwantitatieve verruiming. Dat is het massaal opkopen van obligaties waarmee na 2008 de financiële crisis moest worden bezworen.