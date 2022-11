Column: overheid, compenseer niet iedere tegenvaller

Premium Binnenland

Plannen om je huis uit te bouwen: wat mag er wel en wat niet?

Wie een uitbouw aan zijn huis wil maken, moet goed opletten of er een bouwvergunning nodig is. Vaak is dat niet zo, maar wie in de fout gaat, kan zomaar worden gedwongen om zijn kostbare dakkapel, keuken, erker of serre weer af te breken. Vereniging Eigen Huis (VEH) drukt huiseigenaren op het hart z...