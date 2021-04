’Bijstandsontvanger Amsterdam mag honderden euro’s bijverdienen’

De wethouder doet zijn plannen uit de doeken AvroTros-actualiteitenprogramma EenVandaag.

Zijn woordvoerder bevestigt aan De Telegraaf dat hier plannen voor zijn. „Er is de wens om mensen meer te laten bijverdienen naast een uitkering. Dat kan €400 zijn, €500 of €600. We roepen Den Haag op om gemeenten meer mogelijkheden hiervoor te geven.”

Het was in de hoofdstad al langer mogelijk om tot €200 per maand bij te verdienen naast een bijstandsuitkering. Die bedraagt zo’n €1075, inclusief vakantiegeld, voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder.

Uitstromen

Volgens Groot Wassink is het experiment om mensen met een uitkering een beetje te laten bijverdienen al een groot succes. Wie 16 uur per week of meer werkt, heeft een drie keer zoveel kans om uit de bijstand te stromen, blijkt uit de Amsterdamse ervaring.

Bekijk ook: Zoveel mensen krijgen een uitkering in jouw gemeente

Diverse gemeenten experimenteren met de mogelijkheid om ontvangers van een bijstandsuitkering te laten bijverdienen. Dat mag ook: tot maximaal €220 per maand, voor maximaal zes maanden.

Maas in de wet

Meer dan dit bedrag bijverdienen mag volgens de Participatiewet dus niet. Toch denkt Groot Wassink een maas in de wet te hebben gevonden.

Gemeenten mogen namelijk gebruik maken van een uitstroompremie, een bonus voor wie de bijstand verlaat. Daarmee kan hij mensen langer en meer laten bijverdienen naast hun uitkering, meent de wethouder. Hij vindt ook dat uitkeringen, net als het minimumloon, hoger zouden moeten zijn.

Het minimumloon is momenteel €1684 bruto per maand, exclusief vakantiegeld. Daar hou je netto zo’n €1577 aan over.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten volgt het experiment in de hoofdstad met interesse, zegt een woordvoerder tegen EenVandaag.