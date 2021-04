DFT-seminar: instappen bij duurzame start-ups?

Patrick de Zeeuw, oprichter en topman van Startupbootcamp Sustainability, geeft tijdens het seminar uitleg hoe hij te werk gaat bij het zoeken en versterken van start-& scale-ups die zich inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren.

Deze bedrijven moet onder meer doel hebben om een meer welvarende wereld te creëren. Het op een duurzame manier goederen en diensten produceren, speelt ook een grote rol. Daarbij is het eveneens belangrijk dat zij ons leven op een schone manier van energie voorzien.

De recente beursgang van Startupbootcamp in Amsterdam via het handelsplatform Nxchange heeft het investeren in start-& scale-ups laagdrempeliger gemaakt. Met de beursnotering is ook de weg vrij voor investeerders om deel te nemen in de portfolio die gaat bestaan uit 30 duurzame start- & scale-ups.

Wilt u meer weten over de kansen en risico’s om mee te doen met Startupbootcamp? Volg dan op donderdag 29 april het gratis seminar dat zal duren van 20.00 uur tot 21.00 uur. Ook u kunt LIVE vragen stellen aan de oprichter en CEO van Startupbootcamp. Klik hier om in te schrijven.

,