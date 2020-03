ECB klaar om eurozone nog meer te steunen

De centrale bank zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen. „We staan klaar om passende en gerichte maatregelen te nemen.” Eerder vandaag zei vice-president van de ECB Luis de Guindos dat de ECB ’waakzaam’ is, en „klaarstaat om alle instrumenten aan te passen om te zorgen dat de inflatie naar ons doel beweegt.”

Vrijdag gaf Jay Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve een soortgelijke boodschap. Die viel in goede aarde. In de hoop dat centrale banken de geldkraan weer openzetten, sloot de Amerikaanse S&P500-index maandagavond 4,6% hoger. Vorige week gingen beurzen wereldwijd massaal onderuit vanwege het coronavirus. Het was de slechtste handelsweek sinds de financiële crisis.

Volgende week donderdag komt de ECB, aan het slot van de rentevergadering, met nieuwe economische ramingen. De vraag is hoe groot het negatieve effect van het coronavirus op de economische groei en de inflatie is.

ABN Amro verwacht dat de centrale banken wereldwijd op korte termijn met stimuleringsmaatregelen komen. De ECB zal volgens hen de depositiorente, die nu op -0,5% staat, met 10 basispunten verlagen. Het maandelijkse bedrag waarvoor obligaties worden gekocht, gaat van €20 miljard naar €40 miljard. Ook zullen voorwaarden voor leningen aan banken worden versoepeld.

In de VS verwacht ABN dat de rente met 50 basispunten omlaag gaat. „Een renteverlaging geneest het virus niet, maar kan wel de economische gevolgen verzachten.”