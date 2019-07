J&J krijgt nieuwe proces om miljoenenboete

Los Angeles - Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) krijgt een nieuw proces in een zaak over talkpoeder. Eerder werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 417 miljoen dollar aan een vrouw omdat ze baarmoederhalskanker zou hebben gekregen door gebruik van het poeder. Het hof van beroep ging niet in die eerdere beslissing mee.