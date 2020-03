Goldman Sachs: beurzen gaan eerst nog verder onderuit

Volgens Goldman-strategen kunnen de wereldwijde aandelenbeurzen vanaf de top tussen de 20% en 25% omlaag worden getrokken. De MSCI All Country World-index is vanaf halverwege februari iets meer dan 18% gekelderd vanwege de angst bij beleggers over de economische impact van het coronavirus en de schrik over de onverwachte scherpe koersval van de olieprijzen.

Na een verwachte verdere duikvlucht van de koersen gaan de strategen er van uit dat er daarna een snelle herstelbeweging op gang zal komen. Zij wijzen er op dat de kopersbereidheid bij beleggers in de door gebeurtenissen gestuurde markt vanaf lagere niveau’s weer zal worden aangewakkerd.

Halvewege februari leek er nog geen vuiltje aan de lucht op de aandelenmarkten. De goed ontvangen bedrijfsresultaten stuwden vooral de Amerikaanse graadmeters vanaf het begin van het jaar omhoog.

Komende donderdag zullen alle ogen zijn gericht op de Europese centrale bank (ECB). Naar verwachting zal de ECB de medicijnkast weer gaan openen om de coronapaniek in te dammen.